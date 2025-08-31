«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Москва за 1.85.

«Закроет программу 7-го тура российского чемпионата матч в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» сыграет против московского «Динамо». И вот в этом противостоянии двух «Динамо» строящийся коллектив Валерия Карпина против уже выстроенного коллектива Хасанби Биджиева. Чёткий, понятный, структурный футбол Махачкалы, плюс не самое хорошее качество поля в Каспийске. Но вроде бы однозначно «Динамо» московское по составу должно побеждать. Тем не менее Махачкала так просто очки не отдает. После 0:4 в Петербурге неплохая была реакция в кубковом матче, где, правда, откровенно повезло с «Ростовом». Посмотрим, как эта реакция сработает в чемпионате.

А «Динамо», с учётом турнирного положения, количества очков и критики, которая сваливается на Валерия Карпина, конечно же, надо побеждать. Вроде бы что-то нащупывается у «Динамо». Я даже не беру кубковый матч с «Крыльями», где играл полуторный состав. Вот что-то такое неплохое временами подсвечивалось у «Динамо» в игре с «Пари НН», опять-таки отталкиваясь от силы соперника. С Махачкалой будет всё иначе.

Но я верю в Карпина, верю в «Динамо», верю в умение сделать разницу Ивана Сергеева, что Бителло даже на сложном поле что-то придумает. Поэтому мой прогноз на матч — победа москвичей за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».