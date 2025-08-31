«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на встречу 7-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Москва за 1.85.

«В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Динамо» (Махачкала) и «Динамо» (Москва). Обе команды демонстрируют нестабильные результаты в начале сезона, что делает эту встречу принципиально важной для обеих сторон.

Хозяева располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице с пятью очками после шести туров. У них явные проблемы в обороне. Доказательство тому — девять пропущенных мячей в шести турах. Атака совсем не блещет — всего три мяча в ворота соперников.

Гости под руководством Валерия Карпина занимают восьмое место с восемью очками, демонстрируют постепенное улучшение игры. Главная проблема москвичей — отсутствие лидеров в атаке. Травмированы Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Луис Чавес, а также Артур Гомес.

Все четыре предыдущих матча остались за московским «Динамо». Ожидаем, что так произойдёт и на этот раз. Ставим на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».