«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в центральном матче 3-го тура чемпионата Англии. Интереснейшее противостояние, яркая вывеска. От двух этих клубов точно можно ждать интриги, много голов. Уверен, минимум по два мяча они друг другу забьют.

Тем более что оба коллектива в сезоне проводили результативные игры. У «Ливерпуля» все матчи заканчивались с крупным счётом. Правда, забивала в них не только команда Слота. В первой встрече сезона «красные» и вовсе проиграли, пусть и только в серии пенальти, но Суперкубок достался «Кристал Пэлас» в итоге.

После этого в двух турах АПЛ по два мяча пропускали мерсисайдцы. И если от «Ньюкасла» ещё можно было этого ожидать, состав у «сорок» достаточно сильный (3:2), то вот с «Борнмутом» возникло больше вопросов (4:2). Оба раза «Ливерпуль» первым забивал, вёл в счёте, но затем позволял соперникам сравнивать. Дважды клуб в итоге в конце забивал и забирал победы.

«Арсенал» на фоне своего оппонента выглядит более стабильно. Как минимум он ещё ни разу в сезоне не пропустил. Но одна из его двух игр завершилась минимальным счётом – 1:0. Это была встреча с «Манчестер Юнайтед», конкурентное противостояние, в котором «красные дьяволы» были близки к ничьей, больше моментов создали, могли несколько раз сравнять. Но оборона команды Артеты выстояла.

И уже во 2-м туре АПЛ «Арсенал» добыл доминирующую победу, которую все ждали. Соперник был менее сильный – «Лидс». С ним клуб из Лондона уже показал себя отлично, забил пять безответных мячей. Доминирующее выступление «канониров», безальтернативная победа.

Так что уже видно, что оппоненты немного в разной форме находятся. Состав «Арсенала» таких больших изменений, как у «Ливерпуля», не претерпел. Но в любом случае это два топовых клуба, много забивающие. В прошлом сезоне именно между ними разворачивалась борьба за чемпионство, пусть и «Ливерпуль» досрочно выиграл АПЛ в итоге. Но именно «Арсенал» шёл за ним на втором месте и не давал расслабиться.

Дважды они встречались в прошлом сезоне, оба раза не выявляли победителя, забивая друг другу по два мяча. Склоняюсь к тому, что сейчас такой сценарий встречи у них повторится. «Ливерпуль» слабо играет в обороне пока, он точно пропустит. Но зато атака у «красных» топовая, так что на этот раз «Арсенал» не сумеет сохранить свои ворота нераспечатанными», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».