«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в центральном матче 3-го тура чемпионата Англии. Интереснейшее противостояние, яркая вывеска. От двух этих клубов точно можно ждать интриги, много голов. Уверен, минимум по два мяча они друг другу забьют.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Тем более что оба коллектива в сезоне проводили результативные игры. У «Ливерпуля» все матчи заканчивались с крупным счётом. Правда, забивала в них не только команда Слота. В первой встрече сезона «красные» и вовсе проиграли, пусть и только в серии пенальти, но Суперкубок достался «Кристал Пэлас» в итоге.

После этого в двух турах АПЛ по два мяча пропускали мерсисайдцы. И если от «Ньюкасла» ещё можно было этого ожидать, состав у «сорок» достаточно сильный (3:2), то вот с «Борнмутом» возникло больше вопросов (4:2). Оба раза «Ливерпуль» первым забивал, вёл в счёте, но затем позволял соперникам сравнивать. Дважды клуб в итоге в конце забивал и забирал победы.

«Арсенал» на фоне своего оппонента выглядит более стабильно. Как минимум он ещё ни разу в сезоне не пропустил. Но одна из его двух игр завершилась минимальным счётом – 1:0. Это была встреча с «Манчестер Юнайтед», конкурентное противостояние, в котором «красные дьяволы» были близки к ничьей, больше моментов создали, могли несколько раз сравнять. Но оборона команды Артеты выстояла.

И уже во 2-м туре АПЛ «Арсенал» добыл доминирующую победу, которую все ждали. Соперник был менее сильный – «Лидс». С ним клуб из Лондона уже показал себя отлично, забил пять безответных мячей. Доминирующее выступление «канониров», безальтернативная победа.

Так что уже видно, что оппоненты немного в разной форме находятся. Состав «Арсенала» таких больших изменений, как у «Ливерпуля», не претерпел. Но в любом случае это два топовых клуба, много забивающие. В прошлом сезоне именно между ними разворачивалась борьба за чемпионство, пусть и «Ливерпуль» досрочно выиграл АПЛ в итоге. Но именно «Арсенал» шёл за ним на втором месте и не давал расслабиться.

Дважды они встречались в прошлом сезоне, оба раза не выявляли победителя, забивая друг другу по два мяча. Склоняюсь к тому, что сейчас такой сценарий встречи у них повторится. «Ливерпуль» слабо играет в обороне пока, он точно пропустит. Но зато атака у «красных» топовая, так что на этот раз «Арсенал» не сумеет сохранить свои ворота нераспечатанными», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

