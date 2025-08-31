Скидки
«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на игру 3-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«В центральном матче 3-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретятся действующий чемпион «Ливерпуль» и один из главных претендентов на титул «Арсенал».

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Обе команды идеально начали сезон, набрав по шесть очков после двух туров, и демонстрируют впечатляющую атакующую мощь. «Ливерпуль» забил семь голов, но показал уязвимость в обороне, пропустив четыре мяча в матчах с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2).

«Арсенал» выглядит более сбалансированно, одержав победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и разгромив «Лидс» (5:0), не пропустив при этом ни одного гола. У гостей под вопросом участие Мартина Эдегора и Букайо Саки, что может ограничить их креативность.

История личных встреч на «Энфилде» говорит в пользу хозяев: «Арсенал» не побеждал здесь в АПЛ с 2012 года, а последние очные матчи отличались высокой результативностью, в том числе две ничьих 2:2 в прошлом сезоне.

Поставим на тотал больше 2.5 гола, учитывая уязвимость защиты «Ливерпуля» и атакующий потенциал «Арсенала», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

