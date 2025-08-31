«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.45.

«Ливерпуль» против «Арсенала», центральный матч 3-го тура чемпионата Англии. Возможно, тут встретятся два главных претендента на чемпионство в лиге. Собственно, они и в прошлом сезоне долго в топ-2 шли, пусть у «красных» и получалось почти всегда оставаться на первом месте. Сейчас жду борьбы двух топ-клубов, много голов. Но не уверен, кто тут точно выиграет.

Обе команды набрали в первых двух турах максимальное количество очков — по шесть. Всего в Англии три клуба с таким количеством очков сейчас, с ними вместе ещё «Тоттенхэм» в топ-3. В общем-то, неудивительно их видеть высоко в таблице, это всё ещё сильнейшие представители Англии с усилившимися летом составами.

Выше оппонентов сейчас в турнире идёт «Арсенал». Он добыл две сухие победы, но это были разные матчи. Сперва очень тяжёлая игра с «Манчестер Юнайтед» была, где подопечные Артеты быстро открыли счёт и потом большую часть времени оборонялись. Клуб успешно выступил, не пропустил, добыл минимальную победу. После этого, уже со счётом 5:0, «канониры» выиграли, но там соперник был намного проще — «Лидс». В этой игре дебютные голы за клуб забил Дьёкереш.

«Ливерпуль» же нестабильно проводил свои игры, пропускал, позволял соперникам сравнивать счёт. Само собой, упор на атаку у команду сделан большой, пришли Вирц, Экитике, на подходе Исак, вроде бы Салах всё ещё в команде, пусть и форму пока набирает. Правда, начался сезон для «красных» с проигрыша «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии. Но «орлов» сейчас все топы АПЛ переиграть не могут. В чемпионате же с двух побед команда Слота стартовала.

Причём оппоненты в двух турах у «Ливерпуля» были разными, но и «Борнмут», и «Ньюкасл» доставили проблемы. С «вишнями» клуб вёл 2:0, но к середине второго тайма уже дважды пропустил. В итоге подопечные Слота игру всё-таки забрали, дважды успев забить под конец — 4:2. С «Ньюкаслом» почти такая же ситуация вышла, только «сороки» в конце первого тайма остались на поле вдесятером. Это не помешало им сравнять, и вновь «Ливерпуль» успел забить победный мяч на последних минутах — 3:2.

В общем, команды по-разному проводили свои игры. Но для обоих это первая встреча в сезоне с равным топовым оппонентом. Так что я тут всё-таки поставлю на ничью, но верю, что голов будет много, обе команды проводили уже результативные игры в сезоне, да и атака у них сильная», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».