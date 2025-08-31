«Дженоа» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.00.

«Дженоа» и «Ювентус» сойдутся во втором туре итальянского чемпионата 31 августа. Жду тут победы туринцев, хотя сильно крупного счета не предвижу. «Старая синьора» только разгоняется в новом сезоне.

«Ювентус» начал сезон с уверенной победы. В первом туре он обыграл «Парму», доминировал, забил два мяча, хотя мог бы счет быть и более крупным, а так – 2:0. Причем первый мяч туринцы забили только на 59-й минуте, с передачи Йылдыза отличился Дэвид. На 83-й минуте команда Тудора осталась на поле вдесятером. Однако сразу после этого «Юве» второй мяч забил – отличился Влахович, снова с передачи Йылдыза. В целом, доминирующее выступление, даже без одного игрока клуб уверенно смотрелся.

Сейчас от «Юве» ожидания большие. В прошлом сезоне он ничего не выиграл, сменил тренера зимой. С Тудором результаты улучшились. Главное, что «старая синьора» попала в Лигу чемпионов, финишировала четвертой, хотя до последнего решалось у них, кто финиширует в топ-4. Состав сильный у команды, пришли новички, в том числе, Консейсао из «Порту». Посмотрим, как продолжит выступать команда Тудора, пока что выглядит она хорошо.

«Дженоа» же уже провел два матча в новом сезоне. Сперва в рамках Кубка Италии добыл ожидаемую победу над «Виченцой Виртусом» классом ниже – 3:0. Но вот в Серии А в первом туре «гриффоны» потеряли очки. Сыграли нулевую ничью они с «Лечче». В целом, уровень соперников схож, так что такой результат не удивляет. По игре все тоже было равное у них, владение, xG, количество ударов. Так что по одному очку соперники набрали и разошлись.

Само собой, уровень «Дженоа» отличается от «Ювентуса», ожидания другие, финансовые возможности не такие большие. Пока что «гриффоны» только продавали своих основных игроков, на вход приходили свободные агенты. Тренирует коллектив Патрик Виейра, знаменитый экс-футболист, который пока с большим клубом успехов не добивался в качестве наставника. Посмотрим, как пройдет сезон «Дженоа», главное ему оставаться в середине таблицы.

В общем, тут я жду прагматичной победы «Ювентуса». Клуб все еще проповедует осторожный футбол, без огромного количества моментов и голов. Так что один-два мяча подопечные Тудора снова забьют, правда, могут и пропустить, «Дженоа» не так плох», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».