«Райо Вальекано» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 7.00.

«В третьем туре чемпионата Испании сойдутся «Райо Вальекано» и «Барселона». В прошлом сезоне две тяжелые победы каталонцы добыли в очных встречах. Сейчас я тоже уверен в успехе команды Флика. Хозяевам поля непросто тут будет, времени на подготовку было мало.

У «Райо» тяжелый старт сезона. Две недели чередовал игры в разных турнирах – в Ла Лиге и в квалификации Лиги конференций. И эти четыре матча «пчелы» по итогу не так плохо провели, проиграли всего один раз – более сильному «Атлетику», да еще и с минимальным счетом 0:1. Это был второй тур Примеры, в первом – коллектив выиграл у «Жироны» уверенно (3:1).

Параллельно с этим представитель Испании еще и боролся за выход в групповой этап Лиги конференций. В прошлом сезоне он удачно в чемпионате выступил, финишировал в еврокубковой зоне. Сейчас за выход в следующий раунд ЛК «Райо Вальекано» боролся с «Неманом», и легко его прошел – 1:0 и 4:0. Ответная игра как раз была пару дней назад.

«Барселоне» же было проще – она участвовала только в первых турах Ла Лиги. И в обоих — клуб забил по три мяча. Но все-таки сценарии игр были разными. Сперва с «Мальоркой» разобралась команда Флика достаточно легко. Она вела уже 2:0, когда к концу первого тайма у оппонента поочередно удалились два футболиста, тогда исход и был предрешен. Легко «Барса» могла и больше трех голов забить.

А вот во втором туре с «Леванте» тяжело пришлось «сине-гранатовым». В первом тайме они уступали сопернику, пропустили дважды, сами ничего не забили. Во втором тайме команда перестроилась, Флик сделал несколько замен. Уже более настроенная «Барса» забила по итогу три мяча и выиграла 3:2, заработав максимальные шесть очков после двух туров.

Я тут уверен в успехе каталонцев. Это все еще один из сильнейших представителей не только Испании, но и Европы. В сентябре стартует Лига чемпионов, снова будет тяжело чередовать несколько турниров. Сейчас это будет дополнительная мотивация для каталонцев – брать максимальное количество очков на старте», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».