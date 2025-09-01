Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Определён фаворит Западной конференции КХЛ

Определён фаворит Западной конференции КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября стартует сезон-2025/2026 КХЛ, который станет 18-м в истории. Каждая из команд проведёт по 68 матчей в регулярном чемпионате.

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию

«Локомотив» выиграл Западную конференцию в прошлом сезоне, а затем взял Кубок Гагарина. Поэтому нет ничего удивительного, что букмекеры отдают ему предпочтение. Коэффициент на победу составляет 3.00. Новый сезон команда из Ярославля начнёт с Бобом Хартли, который сменил на мостике Игоря Никитина.

Главными конкурентами в борьбе за первое место Западной конференции букмекеры назвали армейские клубы — ЦСКА (3.50) и СКА (4.00). Как раз в московскую команду и ушёл действующий чемпион Игорь Никитин.

Поставить на то, что московское «Динамо» выиграет Западную конференцию, можно за 7.00. В прошлом сезоне оно заняло второе место в таблице.

Поставить на то, что первое место в Западной конференции займёт минское «Динамо» или «Спартак», можно с одинаковым коэффициентом 10.00.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android