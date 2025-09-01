Определён фаворит Западной конференции КХЛ

5 сентября стартует сезон-2025/2026 КХЛ, который станет 18-м в истории. Каждая из команд проведёт по 68 матчей в регулярном чемпионате.

«Локомотив» выиграл Западную конференцию в прошлом сезоне, а затем взял Кубок Гагарина. Поэтому нет ничего удивительного, что букмекеры отдают ему предпочтение. Коэффициент на победу составляет 3.00. Новый сезон команда из Ярославля начнёт с Бобом Хартли, который сменил на мостике Игоря Никитина.

Главными конкурентами в борьбе за первое место Западной конференции букмекеры назвали армейские клубы — ЦСКА (3.50) и СКА (4.00). Как раз в московскую команду и ушёл действующий чемпион Игорь Никитин.

Поставить на то, что московское «Динамо» выиграет Западную конференцию, можно за 7.00. В прошлом сезоне оно заняло второе место в таблице.

Поставить на то, что первое место в Западной конференции займёт минское «Динамо» или «Спартак», можно с одинаковым коэффициентом 10.00.