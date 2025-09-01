Скидки
Букмекеры спрогнозировали победителя Восточной конференции КХЛ

Букмекеры спрогнозировали победителя Восточной конференции КХЛ
Аудио-версия:
Уже 5 сентября начнётся сезон-2025/2026 КХЛ. На этот раз конференции были разделены поровну — по 11 команд в каждой. Напомним, «Витязь» был исключён, а «Лада» переехала на Запад.

Основным претендентом на победу в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата букмекеры считают «Авангард» — 4.00.

В минувшем регулярном чемпионате Восточную конференцию выиграл «Трактор» и добрался до финала Кубка Гагарина. Поставить на повторение успешного результата регулярки можно за 4.50.

Если «Ак Барс» возьмёт Восточную конференцию, сыграет коэффициент 5.00. Шансы «Автомобилиста» оценили в 5.50.

Если «Металлург» станет победителем Восточной конференции, сыграет коэффициент 6.00.

А вот шансы выиграть Восточную конференцию у «Салавата Юлаева», по мнению букмекеров, низкие. Коэффициент находится в пределах 10.00.

