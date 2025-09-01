Скидки
«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит Кубка открытия

5 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. По традиции, в стартовом матче финалисты прошлого Кубка Гагарина разыграют Кубок открытия. Так что первый трофей хоккейного года оспорят «Локомотив» и «Трактор». Встреча пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами действующих чемпионов. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы клуба из Челябинска оценили котировкой 3.80. На ничью в основное время матча можно заключить пари за 4.30.

На победу ярославцев с учётом возможных овертайма и серии буллитов предлагают коэффициент 1.44. Вероятность итогового успеха «Трактора» оценили в 2.75.

Аналитики считают, что встреча не поразит результативностью. На ТБ 5.5 шайбы можно поставить с котировкой 2.50, а обратный исход доступен за 1.50.

