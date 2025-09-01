Эксперты: шансы «Зенита» и «Спартака» выиграть РПЛ выросли после 7-го тура

В РПЛ остался позади 7-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» победил «Пари НН» (2:0) и по-прежнему остаётся фаворитом у букмекеров. Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 2.60 (перед 7-м туром было 3.15).

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и опережает петербуржцев на четыре очка. Шансы краснодарцев выиграть РПЛ снизились с 3.20 до 4.00.

ЦСКА идёт вторым, отставая от «Краснодара» на одно очко. Коэффициент на чемпионство команды Фабио Челестини остался прежним — 5.00.

«Спартак» одержал победу над «Сочи» (1:0) и поднялся на шестую строчку, отставая от лидера на пять очков. Шансы команды Деяна Станковича выиграть РПЛ оценили в 9.00 (были 13.00).

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» (2:2) и теперь только четвёртый, вероятность итогового успеха команды Михаила Галактионова уменьшилась. Сейчас поставить на железнодорожников можно за 12.00, а перед 7-м туром коэффициент составлял 10.00.

«Динамо» потерпело поражение в Махачкале (0:1). Заключить пари на чемпионство бело-голубых можно за 20.00. Перед стартом тура их шансы оценивали в 15.00.

«Балтика» одержала очередную победу — над «Акроном» (2:0) — и идёт третьей с 15 очками. На их победу в РПЛ можно сделать ставку за 50.00, коэффициент не изменился.