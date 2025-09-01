Скидки
Эксперты назвали главных претендентов на вылет из РПЛ после 7-го тура

Эксперты назвали главных претендентов на вылет из РПЛ после 7-го тура
В РПЛ остался позади 7-й тур. Букмекеры обновили линию на главных неудачников сезона.

Больше всех шансов покинуть элиту у «Сочи», который набрал всего одно очко в семи матчах. Сделать ставку на команду Роберто Морено можно за 1.60.

Вероятность вылета «Пари НН» оценили в 1.70. У нижегородцев три очка в первых турах, они располагаются на 15-й строчке.

За 3.20 можно сделать ставку на «Оренбург» (7 очков), а за 4.00 — на «Акрон» (6 очков). Чуть выше шансы махачкалинского «Динамо» (8 очков) сохранить прописку в элите — на вылет дагестанцев предложили котировку 5.00.

Аналитики не верят в вылет «Ростова» (5 очков) и «Крыльев Советов» (9 очков). На то, что РПЛ покинут ростовчане, предлагают заключить пари с коэффициентом 8.00, а на самарцев — за 10.00.

