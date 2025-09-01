КХЛ-2025/2026. Прогноз Виталия Славина на победителя Западной конференции

Журналист Виталий Славин дал прогноз на победителя Западной конференции КХЛ.

Ставка: победа «Динамо» Москва за 7.00.

«Сейчас необычный прогноз, итоги которого можно будет подвести только в феврале-марте. Я попробую предсказать, какие шансы у СКА и московского «Динамо» выиграть Западную конференцию.

Меня вновь поразили букмекеры. Вроде бы они рискуют своими деньгами, но коэффициенты выставили такие, что просто удивительно. На СКА дают коэффициент 4.00, а на московское «Динамо» — 7.00. То есть букмекеры считают, что вероятность у бело-голубых почти в два раза меньше. По мне — всё наоборот. СКА, если смотреть на состав, точно не усилился.

Да, Ларионов пригласил игроков, которых хорошо знает, в том числе из «Торпедо». Но вратарская линия у СКА слабая, оборона тоже, нападение во многом зависит от легионеров, и непонятно, чего от них ждать. По сути, осталось одно сыгранное звено Воробьёва плюс Плотников — надёжные люди. Пригласили Голдобина, который может набрать очки, но, на мой взгляд, даже коэффициент 4.00 на победу СКА на Западе — это слишком. Есть ещё «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

А вот «Динамо» с коэффициентом 7.00 — это очень хороший вариант. Состав команда не потеряла. Да, ушёл Рашевский, но пришёл Мамин — достойная замена, к тому же он успел поиграть в НХЛ. Взяли Броссо из «Амура», подписали Гусева на относительно небольшой контракт — около 45 млн, но с большой бонусной частью. Это значит, что Гусев будет стараться в регулярке набрать максимум очков. А если он набирает очки, то и «Динамо» выигрывает.

«Динамо» уже побеждало при Кудашове не только в конференции, но и во всём регулярном чемпионате. Раньше это считалось чёрной меткой, но после того, как Никитин дважды выигрывал регулярку, а затем и Кубок Гагарина, такого страха больше нет. Наоборот — это гарантирует преимущество своего поля до конца плей-офф. Поэтому я думаю, что «Динамо» способно не просто победить на Западе, но и выиграть весь регулярный чемпионат КХЛ. С коэффициентом 7.00 это выглядит отличной ставкой», — приводит слова Славина «РБ Спорт».