КХЛ-2025/2026. Прогноз Романа Габдрафикова на победителя Восточной конференции

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на победителя Восточной конференции КХЛ.

Ставка: победа «Авангарда» за 4.00.

«Поговорим про Восточную конференцию и о том, кто может победить здесь.

Конкретно хочу рассмотреть две команды. На победу «Авангарда» в Восточной конференции дают коэффициент 4.00, на победу «Трактора» — 4,50. С учетом того, что «Трактор» недавно усилился Джошуа Ливо, их перспективы снова побороться за Восток остаются примерно такими же, как в прошлом году. После ухода Шабанова и Кравцова казалось, что в атаке есть дыры. И, хотя Ливо их частично закрывает, в обороне определенные бреши остались.

Какие плюсы у «Авангарда»? Это действительно сильный состав. Может, не самая большая глубина, но по линиям команда выглядит очень мощно. На «Авангард» можно рискнуть, хотя коэффициент 4.00 не выглядит выгодным, учитывая длинную регулярку.

Помимо «Авангарда», фаворитами Востока я вижу «Автомобилист» и «Металлург». «Трактор» тоже в этой группе. Но лично мне кажется, что «Авангард» более предпочтителен. Вот что сказал Разин, главный тренер «Металлурга», на пресс-конференции по итогам сезона: «Нам не хватило одной победы против «Салавата Юлаева». Тогда бы мы заняли второе место и получили другой посев. Нам бы не пришлось играть с «Авангардом».

Те команды, которые закончили регулярку во второй половине топ-8, как «Авангард», сталкиваются с тяжелейшими сериями. У «Авангарда» теперь мотивация выиграть регулярку, чтобы получить более удобного соперника в первом раунде. Поэтому моя ставка — «Авангард», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».