КХЛ-2025/2026. Прогноз Романа Габдрафикова на победителя Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на победителя Кубка Гагарина – 2026.

Ставка: победа «Локомотива» за 6.50.

«Самое время взглянуть на долгосрочные ставки и понять, кто является фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне.

Здесь никаких сюрпризов: коэффициент 6.50 дают на победу «Локомотива» из Ярославля. Это неудивительно, потому что «Локомотив» сохранил 90-95% состава. К тому же в клуб приходит Боб Хартли — тренер, который выигрывал во всех лигах, где работал. Так что рассматривать «Локомотив» на длинной дистанции вполне логично, и букмекеров можно понять.

Но «Локомотив» не остался прежним: часть, и очень важная часть, на мой взгляд, ушла в ЦСКА, который букмекеры считают вторым фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. На победу ЦСКА сейчас дают коэффициент 7.50. Конечно, потом, уже ближе к плей-офф, когда начнут вылетать команды, цифры изменятся. Однако 7.50 выглядит как небольшой аванс, потому что, несмотря на приход Игоря Никитина со штабом, в составе ЦСКА много изменений. Клуб продолжает работу на трансферном рынке, и пока есть команды, которые выглядят более убедительно.

Если выбирать здесь и сейчас, я бы поставил на «Локомотив». Во-первых, есть коллектив, только что выигравший Кубок. Во-вторых, есть тренер с огромным опытом. И эти 6.50 через какое-то время, особенно если «Локомотив» хорошо пройдёт регулярку, к марту-апрелю могут превратиться во что-то более солидное.

ЦСКА тоже способен пошуметь, но выиграть прямо в первом сезоне после перестройки и прихода нового тренера — задача сложная. Да, у «Металлурга» такое получилось, однако не думаю, что ЦСКА в нынешней конфигурации способен повторить. Хотя, конечно, с Игорем Никитиным возможно всё», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».