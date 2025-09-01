КХЛ-2025/2026. Прогноз Павла Лысенкова на победителя Кубка Гагарина

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя Кубка Гагарина — 2026.

Ставка: победа «Авангарда» за 8.50.

«Сейчас появилась линия на то, кто выиграет Кубок Гагарина. Предлагаю обсудить её фрагментарно. Я бы взял такой сегмент — СКА и «Авангард», две «газпромовские» команды. И очень интересно посмотреть на их расклад.

Меня удивило, что на СКА дают коэффициент 8.00 на победу в Кубке Гагарина. У «Локомотива» — 6.50. То есть СКА котируется на уровне «Локомотива» — для меня это нонсенс. «Локомотив» сохранил состав, плюс добавился Боб Хартли — опытный тренер, который уже выигрывал Кубок Гагарина. Понятно, что ушёл Игорь Никитин, но СКА пережил тотальную перестройку: состав изменился радикально, пришли иностранцы, которых нам ещё предстоит оценить.

Система тренировок — в семь утра, отказ от мучного, в рационе — хлебцы, бульон, зелень. Для меня эта команда — словно чёрный ящик: попробуй угадай, как выступит СКА. Им нужно провести предсезонные матчи, начать чемпионат так, чтобы мы в них поверили. Пока такой уверенности нет, и я бы не стал рисковать, ставя на коэффициент 8.0, что СКА возьмёт Кубок Гагарина. Если это и произойдёт, то будет чудо.

При этом на «Авангард» дают коэффициент 8.50. Здесь ситуация другая. Разговаривал летом с игроками «Локомотива», и они говорили, что серия второго раунда с «Авангардом» была для них очень тяжёлой — могли и вылететь, однако дожали в седьмом матче в овертайме.

«Авангард» уже тогда, при прежнем составе, был близок к выходу дальше. Сейчас они сохранили нужных игроков, расстались с Буше и Ткачёвым, однако подписали много сильных хоккеистов. У них глубокая линия защиты.

Если выбирать из этих двух команд, то «Авангард» за 8.50 — это вариант, на который можно рискнуть. Они могут стать первыми на Востоке, получить лёгкого соперника в первом раунде, пройти во второй и там тоже побеждать. Таким ходом я вижу «Авангард» в третьем раунде, а при глубокой защите и прекрасном вратаре Никите Серебрякове они вполне могут взять Кубок Гагарина», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».