Нападающего «Фламенго» могут дисквалифицировать за махинации со ставками

Форвард «Фламенго» Бруно Энрике 4 сентября предстанет перед Дисциплинарным спортивным судом Бразилии (STJD), сообщается на сайте организации. Нападающего подозревают в намеренном получении жёлтой карточки в матче с «Сантосом» 1 ноября 2023 года.

Следствие полагает, что футболист вступил в сговор со своими родственниками и знакомыми. Букмекеры зафиксировали подозрительную активность на рынке ставок на карточку игроку. От 95% до 98% ставок на жёлтые карточки в матче было сделано именно на предупреждение в адрес Энрике. После нескольких максимальных ставок компании закрыли линию на этот исход.

Если вину нападающего удастся доказать, ему грозит крупный штраф и дисквалификация до двух лет.Сейчас Энрике продолжает играть за «Фламенго».