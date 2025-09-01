В Госдуме предложили освободить от НДФЛ выигрыши до 10 000 рублей

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в скором времени представит законопроект, увеличивающий сумму выигрыша в букмекерских компаниях, которая не облагается НДФЛ, передают «Известия».

«Установленная законодательством сумма не меняется много лет. При этом мы понимаем, что она уже обесценилась. 4 тысячи рублей в 2005 году и сегодня – совершено разные деньги. С таким предложением о её увеличении ко мне обратились граждане, поэтому мной была разработана эта инициатива», – отметил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас НДФЛ не нужно уплачивать с выигрышей в размере до 4 тысяч рублей. Эту сумму установили в 2005 году и с тех пор не меняли. Инфляция за это время увеличилась на 150%.