337 тысяч человек оказались в реестре самоисключения в Германии

Немецкий реестр самоограничения Oasis отчитался о своей деятельности. Число пользователей, состоящих в реестре, достигло 337 тысяч пользователей, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте органа. Эта цифра достигнута в течение четырёх лет, реестр существует с августа 2021 года.

3% игроков из этого числа внесли в этот реестр немецкие надзорные органы. Такая возможность предусмотрена игорным законодательством Германии.

182 тысячи пользователей добровольно ограничили для себя азартные игры сроком на один год. 22,3 тысячи немецких игроков выбрали самозапрет сразу на 10 лет.

Минимальный срок, на который можно внести себя в реестр Oasis, составляет три месяца.