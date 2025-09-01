Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

337 тысяч человек оказались в реестре самоисключения в Германии

337 тысяч человек оказались в реестре самоисключения в Германии
Комментарии

Немецкий реестр самоограничения Oasis отчитался о своей деятельности. Число пользователей, состоящих в реестре, достигло 337 тысяч пользователей, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте органа. Эта цифра достигнута в течение четырёх лет, реестр существует с августа 2021 года.

3% игроков из этого числа внесли в этот реестр немецкие надзорные органы. Такая возможность предусмотрена игорным законодательством Германии.

182 тысячи пользователей добровольно ограничили для себя азартные игры сроком на один год. 22,3 тысячи немецких игроков выбрали самозапрет сразу на 10 лет.

Минимальный срок, на который можно внести себя в реестр Oasis, составляет три месяца.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android