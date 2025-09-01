Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЕЦУПИС: точка боли для игроков — это вопросы идентификации и подтверждения личности

ЕЦУПИС: точка боли для игроков — это вопросы идентификации и подтверждения личности
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин в интервью телеграм-каналу «Антон Ильин о маркетинге» рассказал о главных проблемах игроков и способах борьбы с мошенничеством.

«Главная точка боли для игроков – это вопросы идентификации и подтверждения личности. Ставки на спорт – это регулируемая отрасль, есть законодательство, связанное с платежами, отмыванием средств, есть специфические требования, проверки и так далее.

Как и любая связанная с финансами отрасль, легальная индустрия развлечений также борется с мошенниками, в том числе с теми, кто пытается «отмыть» нелегальные доходы, дроперами и любителями халявы, которые занимаются бонусхантингом.

Поэтому и отзывы ЦУПИС диаметрально противоположны: одни пишут, что классный, отличный и быстрый сервис, а другие жалуются на блокировки и проблемы с выводом средств», — отметил Федянин.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android