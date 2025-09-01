Скидки
Определён фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа

Определён фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа
Общий этап Лиги чемпионов начинается 16 сентября 2025 года, а заканчивается 28 января 2026 года. Участие примут 36 клубов, каждый из которых проведёт по восемь матчей с разными соперниками: по четыре дома и на выезде.

Главные аутсайдеры турнира — «Карабах» и «Кайрат», коэффициент на их победу в Лиге чемпионов — 1000.0.

Тройка фаворитов турнира — «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона». Поставить на успех одной из этих команд можно за 7.00. Выход в финал каждого из этих клубов доступен за 4.00.

Победы в Лиге чемпионов «Реала» и «Арсенала» котируются одинаково — 9.00. С 2014 года мадридский клуб праздновал триумф шесть раз. Сейчас в составе есть Килиан Мбаппе, который жаждет выиграть титул впервые в своей карьере.

Если победителем Лиги чемпионов станет «Манчестер Сити», сыграет коэффициент 11.00.

Ниже оцениваются шансы «Баварии»: ставки на мюнхенцев принимаются за 13.0.

