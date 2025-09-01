Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Чайка» — «Ротор»: прогноз и коэффициенты букмекеров

«Чайка» — «Ротор»: прогноз и коэффициенты букмекеров
Комментарии

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Чайка» и «Ротор». Встреча состоится на стадионе «имени Ивана Чайки» в селе Песчанокопское. Начало — в 18:30 мск.

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Чайки» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 4.80.

Материалы по теме
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android