«Нефтехимик» — «Родина»: прогнозы и ставки на матч Первой лиги

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Родина». Встреча состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Нефтехимика» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — ничья 0:0 за 6.00. Гол в каждом тайме идёт за 2.10.