«Чайка» — «Ротор»: букмекеры оценили шансы команды Дмитрия Комбарова

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Чайка» и «Ротор». Встреча состоится на стадионе «имени Ивана Чайки» в селе Песчанокопское. Начало — в 18:30 мск.

Хозяев тренирует бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Чайки» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 4.80.