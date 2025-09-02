Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Чайка» — «Ротор»: букмекеры оценили шансы команды Дмитрия Комбарова

«Чайка» — «Ротор»: букмекеры оценили шансы команды Дмитрия Комбарова
Комментарии

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Чайка» и «Ротор». Встреча состоится на стадионе «имени Ивана Чайки» в селе Песчанокопское. Начало — в 18:30 мск.

Материалы по теме
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?

Хозяев тренирует бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Чайки» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 4.80.

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android