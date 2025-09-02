«Енисей» — «Шинник»: коэффициенты букмекеров на матч 3 сентября

Матч 8-го тура Первой лиги «Енисей» — «Шинник» пройдёт 3 сентября на арене «Енисей» в Красноярске. Начало запланировано на 15:00 мск. Соперники находятся в середине турнирной таблицы.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Енисея» предлагается с коэффициентом 2.09, что приблизительно равно 47% вероятности.

Поставить на успех «Шинника» можно за 3.60, а ничейный исход идёт за 3.36.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.89.