«Волга» — «Черноморец»: букмекеры оценили шансы команд

Матч 8-го тура Первой лиги «Волга» Ульяновск — «Черноморец» Новороссийск состоится 3 сентября на стадионе «Труд» в Ульяновске. Начало запланировано на 17:30 мск. Соперники расположились в нижней части таблицы и отчаянно нуждаются в победе.

Букмекеры в своих прогнозах видят равную игру с лёгким перевесом хозяев. Сделать ставку на победу «Волги» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Поставить на успех «Черноморца» можно за 3.05, а ничейный исход идёт за 3.00.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится «низовым». Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.58, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

