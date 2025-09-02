Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: стал известен фаворит матча в Туле

Матч 8-го тура Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» пройдёт во вторник, 3 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Команды подходят к игре в плотной группе середняков. После семи туров у туляков 10 очков (седьмое место), у дальневосточников — девять очков (восьмая позиция).

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 53% вероятности.

Поставить на успех «СКА-Хабаровск» можно за 4.40, а ничейный исход идёт за 3.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.