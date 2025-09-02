Скидки
Названы шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов

Названы шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов
Общий этап Лиги чемпионов начинается 16 сентября 2025 года, а заканчивается 28 января 2026 года. Участие в нём примут 36 клубов, каждый из которых проведёт по восемь матчей с разными соперниками: по четыре дома и на выезде.

Занявшие первое-восьмое места выходят в 1/8 финала напрямую, а занявшие места с 9-го по 24-е — окажутся в раунде плей-офф.

Тройку фаворитов составили «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона». Поставить на успех каждой из этих команд можно за 7.00.

Победу в Лиге чемпионов «Реала» и «Арсенала» котируются одинаково — 9.00 (около 10% вероятности). С 2014 года мадридский клуб побеждал в ЛЧ шесть раз. Сейчас в составе есть Килиан Мбаппе, который жаждет выиграть её впервые в своей карьере.

Заключить пари на выход мадридцев в финал предлагается с коэффициентом 5.50.

