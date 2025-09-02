Скидки
Букмекеры назвали следующий клуб Жозе Моуринью

Букмекеры назвали следующий клуб Жозе Моуринью
Комментарии

Жозе Моуринью остался без работы. Португальский специалист уволен из «Фенербахче» после того, как он не смог вывести турецкий клуб в Лигу чемпионов. Букмекеры принимают ставки на следующий клуб Моуринью.

По оценке экспертов, наиболее вероятно, что Жозе продолжит карьеру в АПЛ и возглавит «Вест Хэм». «Молотобойцы» под руководством Грэма Поттера набрали три очка в первых трёх матчах чемпионата Англии и вылетели из Кубка лиги. Поставить на такое развитие событий можно за 2.87.

На «Ноттингем Форест» можно поставить за 4.30, а на шотландский «Рейнджерс» — за 6.00. С коэффициентом 9.50 предлагают поставить на то, что Моуринью будет работать в «Лидсе». Котировку 10.00 дают на «Бёрнли», а 11.00 — на «Фулхэм». Наконец, за 17.00 можно поставить на то, что португалец вернётся в «Манчестер Юнайтед».

