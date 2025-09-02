Букмекеры назвали следующий клуб Жозе Моуринью

Жозе Моуринью остался без работы. Португальский специалист уволен из «Фенербахче» после того, как он не смог вывести турецкий клуб в Лигу чемпионов. Букмекеры принимают ставки на следующий клуб Моуринью.

По оценке экспертов, наиболее вероятно, что Жозе продолжит карьеру в АПЛ и возглавит «Вест Хэм». «Молотобойцы» под руководством Грэма Поттера набрали три очка в первых трёх матчах чемпионата Англии и вылетели из Кубка лиги. Поставить на такое развитие событий можно за 2.87.

На «Ноттингем Форест» можно поставить за 4.30, а на шотландский «Рейнджерс» — за 6.00. С коэффициентом 9.50 предлагают поставить на то, что Моуринью будет работать в «Лидсе». Котировку 10.00 дают на «Бёрнли», а 11.00 — на «Фулхэм». Наконец, за 17.00 можно поставить на то, что португалец вернётся в «Манчестер Юнайтед».