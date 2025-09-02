Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Западной конференции

КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Западной конференции
Комментарии

Хоккейный эксперт и комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на победителя Западной конференции Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2025/2026, который стартует 5 сентября.

Ставка: победа «Локомотива» за 3.00.

«Мы уже давали прогноз на то, кто выиграет Кубок Гагарина, а теперь можно предположить, кто выиграет Западную конференцию.

На Западе главный фаворит — ярославский «Локомотив», на его победу дают коэффициент 3.00. Это логично, это довольно безопасный выбор, даже несмотря на смену тренера. Сомневаюсь, что у ЦСКА получится навязать железнодорожникам борьбу за первое место», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android