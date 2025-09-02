КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Западной конференции

Хоккейный эксперт и комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на победителя Западной конференции Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2025/2026, который стартует 5 сентября.

Ставка: победа «Локомотива» за 3.00.

«Мы уже давали прогноз на то, кто выиграет Кубок Гагарина, а теперь можно предположить, кто выиграет Западную конференцию.

На Западе главный фаворит — ярославский «Локомотив», на его победу дают коэффициент 3.00. Это логично, это довольно безопасный выбор, даже несмотря на смену тренера. Сомневаюсь, что у ЦСКА получится навязать железнодорожникам борьбу за первое место», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».