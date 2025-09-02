Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Кубка Гагарина

КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Кубка Гагарина
Комментарии

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на победителя Кубка Гагарина.

Ставка: победа «Трактора» за 9.00.

«Брать явных фаворитов не очень интересно, а вот посмотреть коэффициент побольше — очень любопытно. Например, «Трактор» за коэффициент 9.00.

Напомню, в прошлом сезоне челябинцы играли в финале, туда приходит лучший бомбардир прошлого сезона Джош Ливо, туда пришёл Григоренко из СКА. Да, ушли Шабанов и Кравцов, тем не менее приход таких игроков может вполне результативность компенсировать. Мне кажется, что «Трактор» за 9.00 как обладатель Кубка Гагарина — вполне хорошая ставка. Есть ещё «Ак Барс» за 10.00, но команда не стала сильнее, в неё совершенно не верится. А вот в «Трактор» — вполне себе», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android