КХЛ-2025/2026: прогноз Андрея Юртаева на победителя Кубка Гагарина

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на победителя Кубка Гагарина.

Ставка: победа «Трактора» за 9.00.

«Брать явных фаворитов не очень интересно, а вот посмотреть коэффициент побольше — очень любопытно. Например, «Трактор» за коэффициент 9.00.

Напомню, в прошлом сезоне челябинцы играли в финале, туда приходит лучший бомбардир прошлого сезона Джош Ливо, туда пришёл Григоренко из СКА. Да, ушли Шабанов и Кравцов, тем не менее приход таких игроков может вполне результативность компенсировать. Мне кажется, что «Трактор» за 9.00 как обладатель Кубка Гагарина — вполне хорошая ставка. Есть ещё «Ак Барс» за 10.00, но команда не стала сильнее, в неё совершенно не верится. А вот в «Трактор» — вполне себе», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».