Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальным гемблингом в интернете

ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальным гемблингом в интернете
Комментарии

25 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в интернете. Информацию о конкурсе разместили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

2 сентября — последний день для подачи заявок на участие в конкурсе. Начальная стоимость государственного контракта — 63 млн рублей.

Срок оказания услуг установлен с даты заключения государственного контракта по 31 августа 2026 года включительно. Интересно, что сумма контракта в сравнении с предыдущими годами резко выросла с 22 до 63 млн рублей.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android