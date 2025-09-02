ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальным гемблингом в интернете
25 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в интернете. Информацию о конкурсе разместили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
2 сентября — последний день для подачи заявок на участие в конкурсе. Начальная стоимость государственного контракта — 63 млн рублей.
Срок оказания услуг установлен с даты заключения государственного контракта по 31 августа 2026 года включительно. Интересно, что сумма контракта в сравнении с предыдущими годами резко выросла с 22 до 63 млн рублей.
