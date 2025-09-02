Букмекеры назвали шансы ЦСКА установить клубный рекорд по матчам без поражений в РПЛ
В 7-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Теперь серия армейского клуба без поражений в чемпионате России составляет 21 матч.
Последний раз москвичи проигрывали в РПЛ в ноябре 2024 года в матче с «Ростовом» (1:2). 21 матч — это повторение клубного рекорда.
В 8-м туре РПЛ 14 сентября команда Фабио Челестини встречается как раз с ростовчанами. Поставить на то, что ЦСКА не проиграет и установит новый рекорд, можно с коэффициентом 1.25. На то, что «Ростов» прервёт серию армейцев, предлагают котировку 3.55.
После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место в РПЛ, на одно очко отставая от лидера — «Краснодара».
