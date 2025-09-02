В Швеции подозревают игроков АПЛ в организации договорных матчей

Игроки английской Премьер-лиги могут быть замешаны в организации договорных матчей, сообщает Daily mail.

Информацию об этом издание получило от Фредрика Гардаре — руководителя шведского полицейского подразделения по борьбе с организованной преступностью в спорте.

В 2021 году в Швеции накрыли нелегальное казино, в ходе следствия изъяли несколько телефонов. На одном из них были обнаружили улики, указывающие на связь игроков с организаторами договорных матчей. Причём подтасовывались результаты как клубных матчей, так и игр Лиги наций.

По словам Гардаре, в подобной деятельности участвовали несколько игроков АПЛ. Однако полиция Стокгольма и шведское полицейское управление решили не продолжать расследование. После этого подразделение расформировали.

«Мы передали информацию Шведской федерации футбола. Надеюсь, они позвонили в Футбольную ассоциацию Англии, но я не в курсе. Это важно как для шведского футбола, так и для футбола в ряде стран. Для Англии и всего мирового футбола важно прекратить договорные матчи.

Мы нашли улики в отношении игроков АПЛ. Они делали ставки на жёлтые карточки, угловые и другие рынки. Этот телефон находится либо в полиции Стокгольма, либо в национальной полиции.

Я работал над сотнями дел о договорных матчах, и это было самое очевидное дело из всех возможных. Проще, чем найти изъятый ​​мобильный телефон, ничего быть не может», — заявил Гардаре.