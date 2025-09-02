Букмекеры: шансы Оскара Пиастри выиграть чемпионат Формулы-1 — 80%

В минувший уикенд прошёл очередной этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Победу одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а его напарник и главный конкурент Ландо Норрис сошёл из-за технических проблем. Теперь отрыв австралийца составляет 34 балла.

Поставить на чемпионство Пиастри можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 80% вероятности. При этом до старта этапа в Нидерландах котировки на австралийца составляли 1.60.

Единственным конкурентом Оскара аналитики считают Ландо Норриса, поставить на его чемпионство можно за 3.75. А вот шансы Макса Ферстаппена минимальны, на его победу дают котировку 100.00.

До конца чемпионата осталось девять этапов.