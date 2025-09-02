Букмекеры: шансы Оскара Пиастри выиграть чемпионат Формулы-1 — 80%
Поделиться
В минувший уикенд прошёл очередной этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Победу одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а его напарник и главный конкурент Ландо Норрис сошёл из-за технических проблем. Теперь отрыв австралийца составляет 34 балла.
Поставить на чемпионство Пиастри можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 80% вероятности. При этом до старта этапа в Нидерландах котировки на австралийца составляли 1.60.
Единственным конкурентом Оскара аналитики считают Ландо Норриса, поставить на его чемпионство можно за 3.75. А вот шансы Макса Ферстаппена минимальны, на его победу дают котировку 100.00.
До конца чемпионата осталось девять этапов.
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:51
-
16:00
-
15:53
-
15:00
-
14:28
-
14:00
-
13:00
-
12:24
-
12:00
-
11:38
-
11:00
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 1 сентября 2025
-
19:00
-
18:16
-
18:00
-
17:38
-
17:00
-
16:22
-
16:00
-
15:34
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:24
-
11:00
-
10:33
-
10:00