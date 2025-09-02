Первая книжная премия появится в мировой игорной индустрии

Команда подкаста The Gambling Files учредила книжную премию в области азартных игр – Gambling Book Awards.

Главный приз — 7 тыс. фунтов стерлингов (около $ 9,5 тыс.). К участию принимаются как художественные произведения, так и публицистика, и документальная литература.

«Гемблинг – это индустрия высокоинтеллектуальных людей, многие из которых много путешествуют и являются ненасытными читателями с пытливым умом. Поэтому мы подумали, почему бы не рассказать о лучших книгах об азартных играх, как индустрии, так и всему миру?» – рассказали учредители.

Заявки на премию будут принимать до 30 сентября. Рассматривать будут произведения, опубликованные в период с 30 сентября 2024 года по 29 сентября 2025 года.

Лонг-лист премии опубликуют 1 декабря 2025 года, а шорт-лист — 5 января 2026 года. Церемония награждения победителей пройдёт на выставке ICE Barcelona (19-21 января 2026 года).