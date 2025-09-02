В Турции оценили потери граждан от азартных игр

Благотворительная организация «Турецкое общество Зелёного полумесяца» опубликовала доклад о финансовых убытках, спровоцированных зависимостями жителей страны. Наибольший ущерб турецкой экономике наносит увлечение граждан гемблингом, сообщает Al Jazeera.

Ежегодная сумма ущерба от всех зависимостей составляет $ 78 млрд, говорится в докладе. Из них $ 40 млрд приходятся на ущерб от азартных игр. Это примерно 51% от всех убытков.

Кроме того, в числе главных негативных факторов в докладе называют курение ($ 24 млрд) и употребление алкоголя ($ 9 млрд).

Авторы доклада заявили, что учли как прямые расходы граждан на зависимости, так и косвенные затраты, например, расходы на лечение.