«Торпедо» — «Уфа»: кто фаворит матча Первой лиги, какой прогноз

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Уфы» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу москвичей за 5.50.

После семи матчей в Первой лиге «Торпедо» занимает место в зоне вылета, потерпев пять поражений. Всего три забитых мяча на этом отрезке и одна победа, добытая в игре с «Уралом» (1:0), что удивительно.

Олег Кононов был уволен как раз перед встречей екатеринбуржцами, а потом командой руководил его помощник Павел Кирильчик. Но и он недолго проработал — 1 сентября руководство объявило не только о его отставке, но и об уходе всего штаба. Готовит к предстоящей встрече автозаводцев Сергей Жуков, ранее работавший с молодёжкой в системе клуба.

«Уфа» нестабильна, но держится в середине таблицы. В трёх последних матчах сыграла вничью с «Родиной» (0:0), уступила «КАМАЗу» (1:3) и разгромила «Чайку» (4:0).