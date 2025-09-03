«Торпедо» — «Уфа»: определён фаворит матча Первой лиги

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Уфы» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Гол в каждом тайме идёт за 2.15.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу москвичей за 5.50.