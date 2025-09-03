Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: букмекеры оценили шансы команд

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: букмекеры оценили шансы команд
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 8-го тура Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» пройдёт во вторник, 3 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: Дмитрий Гунько сохранит традицию
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: Дмитрий Гунько сохранит традицию

Команды подходят к игре в плотной группе середняков. После семи туров у туляков 10 очков (седьмое место), у дальневосточников девять очков (восьмая позиция).

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 53% вероятности.

Поставить на успех «СКА-Хабаровск» можно за 4.40, а ничейный исход идёт за 3.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Материалы по теме
«Торпедо» — «Уфа». Ничего, кроме разочарования!
«Торпедо» — «Уфа». Ничего, кроме разочарования!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android