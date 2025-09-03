«Енисей» — «Шинник»: прогноз на матч в Красноярске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Первой лиги «Енисей» — «Шинник».

Ставка: «Енисей» не проиграет «Шиннику» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

У красноярского «Енисея» пошла положительная серия. 1:0 с «Соколом» дома (победный забил Лука Раткович), до этого — яркая выездная победа 2:0 над «Черноморцем» и боевая ничья со счётом 2:2 в Туле с местным «Арсеналом». В сумме это семь очков за три тура и два «сухаря» — хороший знак для команды Андрея Тихонова.

Турнирно соперники рядом на данном этапе сезона и идут нога в ногу по очкам. У обоих по восемь очков после семи туров. Это зона середины, где каждое очко весит много. Победа даёт шанс подтянуться к верхней части таблицы уже к паузе на сентябрьские международные встречи. Однако отставание от лидеров — 10 очков.

Логично здесь ждать строгий первый тайм. «Енисей», вероятно, попытается аккуратно владеть мячом и искать моменты для прострелов или ударов с линии штрафной. «Шинник» может попробовать использовать компактный средний блок, навесы и стандарты, а также сделать акцент на концовку. У ярославцев в последних турах решающие голы приходят поздно.

Прогноз будет следующий. Матч разделится на детали, а решать будет первый гол. Чуть ближе «Енисей» к этому за счёт домашнего поля и текущей серии. Если хозяева первыми доведут момент до точного удара, игра пойдёт по их сценарию. Если же «Шинник» дотерпит до концовки, риск позднего ответа высок. В итоге ждём 1Х через ТМ 2.5 мяча.