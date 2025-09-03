«Нефтехимик» — «Родина»: прогноз на матч 3 сентября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Нефтехимик» — «Родина».

Ставка: победа «Родины» за 2.25.

Первую в этом сезоне победу «Родина» одержала в прошлом матче с «Торпедо» (3:0). Гордиться тут особо нечем, ведь соперник в ужасной форме. Но в целом после отставки Зорана Зельковича команда не знает поражений. До встречи с автозаводцами было три ничьих — с тульским «Арсеналом» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Шинником» (1:1).

В прошлом сезоне «Нефтехимик» выиграл у «Родины» оба матча (2:1 и 3:0). По два мяча забили Рашид Магомедов и Эдуард Валиахметов. Оба остались в команде и попытаются вновь наказать московский клуб. Вот только не факт, что получится. В атаке нижнекамцы действуют уже не так агрессивно и испытывают проблемы с более классными командами.

Предлагаем поставить на то, что «Родина» победит. После ухода Зорана Зельковича игра у москвичей улучшилась и пришли первые результаты. Если сравнивать с «Нефтехимиком», то можно заявить, что команда на ходу. А вот нижнекамцы, наоборот, на спаде.