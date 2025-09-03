«Чайка» — «Ротор»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Чайка» — «Ротор».

Ставка: обе забьют за 2.45.

В прошлом матче со «Спартаком» из Костромы (1:2) была прервана четырёхматчевая беспроигрышная серия гостей. Во время неё волгоградцы одержали победы во встречах с «Уфой» (1:0) и «Торпедо» (3:0), а вничью сыграли с «Енисеем» (0:0) и «Соколом» (1:1). В первую очередь команда умеет играть надёжно у своих ворот.

Состав у Дениса Бояринцева конкурентный для Первой лиги. Летом «Ротор» пережил большое обновление, однако на результат это не повлияло. Один из важных минусов — неуверенная игра в гостях. Три матча на выезде закончились тремя разными исходами, но каждый раз команда пропускала.

Задача подопечных Дмитрия Комбарова — хотя бы распечатать ворота соперника. Все футболисты в его составе очень молодые, свежие и хотят заявить о себе. Результат придёт. Поставим на обмен голами с коэффициентом 2.45. Здесь вполне может быть ничья со счётом 1:1. У «Чайки» защита напрочь отсутствует, а у «Ротора» не складывается игра на выезде.