Россия — Иордания: стал известен фаворит матча

4 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные России и Иордании. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Соперник сборной России впервые в истории вышел на чемпионат мира.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 66% вероятности.

При этом шансы сборной Иордании оценили в 7.80 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.