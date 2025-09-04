Россия — Иордания: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру Россия — Иордания.

Ставка: Россия победит с форой (-1.5 гола) за 2.30.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, успешно прошла квалификацию. Это намного интереснее, чем Замбия или Гренада, которых российская команда раскатала со счётом 5:0. Всё-таки уровень ЧМ.

Предпочитает команда действовать с большим уклоном на оборону, особенно если встречается с яркими соперниками. Однако не всегда её это спасает от поражений. Кстати, в январе этого года играла с «Зенитом» в товарищеских матчах. Один завершился поражением со счётом 0:1, а другой вничью — 1:1.

Предлагаем поставить на победу сборной России с форой (-1.5) за 2.30. Как заявили в пресс-службе сборной Иордании, в Москву прилетит самый оптимальный состав, который будет выступать на ЧМ-2026. Но в нём есть только один представитель топ-5 лиг — это Мусса Аль-Тамари из «Ренна». Вряд ли он в одиночку создаст проблемы нашей обороне. Выигрывать с разницей в два мяча команда Карпина обязана, однако не ждите голевого пиршества.