Болгария — Испания: стал известен самый вероятный счёт

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Болгария и Испания. Встреча состоится на стадионе «Василь Левски» в Софии. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Красную фурию». Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.11.

Шансы сборной Болгарии оценили в 33.00. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.15.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев за 6.50. Победа Испании 2:0 идёт за 7.00, на 4:0 в пользу фаворита дают 7.80.