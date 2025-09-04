Болгария — Испания: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Болгария — Испания.

Ставка: Испания забьёт больше трёх голов за 2.30.

Даже интересно, что придумает Илиан Илиев на предстоящий матч с набравшей сумасшедший ход сборной Испании. Победитель Евро-2024 за прошлый и этот годы проиграл только одну встречу, да и ту за пределами основного времени. Это был финал Лиги наций с Португалией — 2:2 (3:5 пен.).

Под руководством Луиса де ла Фуэнте выступает огромное число молодых и талантливых, а также опытных футболистов. В заявку на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026 попали преимущественно игроки «Барселоны» — Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Педри, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес и Пау Кубарси. Гави, скорее всего, не полетит из-за травмы. В атаке будет царить гармония.

В первую очередь Луис де ла Фуэнте использует скоростные фланги. Почему бы и нет, если есть такие молодые и изобретательные футболисты. Проблем со взломом обороны болгар быть не должно. Вот только испанцы часто стали заигрываться впереди, забывая об обороне. 13 мячей они пропустили в последних шести матчах. Правда, и уровень соперников был высоким.

Это не та сборная Испании, которая играла только через контроль мяча. Благодаря появлению свежих талантов она стала раскрепощённой. В последних играх Лиги наций забила пять французам и три – нидерландцам. Поэтому поставим на её индивидуальный тотал больше 3 мячей за 2.30. С учётом того, что в заявку попали лучшие футболисты страны, а оборона Болгарии в плохом состоянии, можно ждать разгрома.