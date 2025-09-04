Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Польша: определён фаворит матча отбора ЧМ-2026

Нидерланды — Польша: определён фаворит матча отбора ЧМ-2026
Комментарии

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Нидерланды и Польша. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.31.

Шансы сборной Польши оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00.

Материалы по теме
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android