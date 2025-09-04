Нидерланды — Польша: определён фаворит матча отбора ЧМ-2026

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Нидерланды и Польша. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.31.

Шансы сборной Польши оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00.