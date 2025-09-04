Нидерланды — Польша: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Польша.

Ставка: Нидерланды победят + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Рональд Куман вернул сборную Нидерландов на высокий уровень, однако ещё есть над чем поработать. В четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги наций команда показывала добротный футбол в атаке. Дважды в основное время сыграла вничью с Испанией — оба раза 2:2. Уступила лишь в серии пенальти. В двух матчах квалификации на ЧМ-2026 были одержаны победы. Правда, уровень соперников оказался значительно ниже. Были обыграны Финляндия (2:0) и Мальта (8:0).

На её фоне сборная Польши выглядит скромно, даже несмотря на наличие Роберта Левандовского. Нападающий недавно восстановился после травмы и выходил на поле за «Барселону» лишь в концовках двух последних встреч. Непонятно, в какой он форме. Поляки сменили тренера, но глобальных изменений в качестве футбола не ожидаем.

Сборная Польши провела на одну игру больше в отборе на ЧМ-2026, чем Нидерланды, но очков у них поровну. Было бы хорошо сыграть хотя бы вничью, однако это кажется невозможным. Предлагаем поставить на победу команды Рональда Кумана через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Гости будут упираться и не должны проиграть разгромно. Ян Урбан серьёзно отнесётся к своему дебюту.