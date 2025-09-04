Словакия — Германия: коэффициенты букмекеров на матч в Братиславе

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Словакия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немцам. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.49.

Шансы сборной Словакии оценили в 7.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немцев за 7.50.